В Україні спрямували в регіони 4,1 мільярда на виплату соціальних допомог

На початку січня Міністерство соціальної політики спрямувало в регіони 4,1 млрд грн на виплату соціальних допомог.

Про це інформує пресслужба відомства.

“З 1 по 8 січня Міністерство соціальної політики спрямувало в регіони 4,1 млрд грн на виплату соціальних допомог населенню”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, гроші підуть за новим механізмом фінансування соціальних виплат, а саме - бюджетна програма замість субвенцій, що дозволить видавати гроші населенню набагато швидше.

“Відповідно до заявок обласних державних адміністрацій, гроші були перераховані в регіони – а саме: місцевим органам соціального захисту населення, які наразі здійснюють виплати населенню через банки і пошту. Таким чином, вже найближчими днями одержувачі виплат можуть очікувати на відповідні виплати. В перспективі це рішення щодо зміни механізму фінансування соціальних виплат – коли змінено джерело фінансування з субвенції регіонам на відповідні бюджетні програми - дозволить громадянам отримувати кошти ще на кілька днів раніше", - розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час робочої поїздки до Полтавської області.

У відомстві нагадують, що з 1 січня 2020 року Мінсоцполітики отримало від Міністерства фінансів контроль за частиною виплат населенню і перетворило їх із субвенцій на бюджетні програми.

За словами Музиченка, відповідні зміни дозволять скоротити шлях проходження коштів з державного бюджету до одержувачів соціальних допомог, пільг та субсидій; вчасно реагувати на потреби населення та спростити процедури адміністрування цих видатків.

Заступник міністра наголосив, що завдяки ухваленим рішенням, із 2020 року Мінсоцполітики зможе перерозподіляти відповідні видатки за 1-3 дні.