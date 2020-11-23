На Донбасі від початку року загинули 18 цивільних, 85 поранені - ОБСЄ

ОБСЄ фіксує збільшення порушень режиму «тиші» на Донбасі.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, оприлюдненому у понеділок, повідомляє Укрінформ.

«Шістнадцятий тиждень поспіль, відколи 27 липня набрали чинності додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, безпекова ситуація залишається відносно спокійною, незважаючи на більшу кількість зафіксованих порушень. У період із 2 до 15 листопада СММ зафіксувала 469 порушень режиму припинення вогню супроти 238 за попередній двотижневий період», - йдеться у повідомленні.

В ОБСЄ зауважили, що пересування цивільних осіб через лінію зіткнення і далі залишалось обмеженим. Місія знову констатувала, що єдиними можливими пунктами пропуску для цивільного населення залишалися Станиця Луганська та Новотроїцьке/Оленівка, де СММ фіксувала переміщення обмеженої кількості цивільних осіб в обох напрямках.

Також місія стикалася з обмеженнями свободи пересування на місцях 8 разів; усі ці обмеження сталися в непідконтрольних урядові районах. БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння) у 15 випадках під час польотів з обох боків лінії зіткнення.

Спостерігачі підтвердили повідомлення про 11 жертв серед цивільного населення, дев’ять із яких зафіксовано до того, як додаткові заходи набрали чинності 27 липня. Тож загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2020 року сягає 103 осіб: 18 загиблих і 85 поранених, йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, сторони домовились про режим припинення вогню з 27 липня 2020 року.