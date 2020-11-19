Україна в ОБСЄ знову закликала Росію відкрити КПВВ на Луганщині

Україна вважає безпідставними російські звинувачення в поспіху у відкритті КПВВ "Золоте" та "Щастя" на Луганщині та закликає РФ виконати цю досягнуту у Нормандському та Мінському форматі домовленість.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 19 листопада.

"Ми повторюємо наш заклик до російської сторони негайно відкрити свою частину КПВВ, щоб полегшити страждання цивільного населення без будь-яких попередніх умов і надуманих приводів", - заявив він.

Український дипломат назвав безпідставною заяву з боку російської сторони щодо "поспішного відкриття всіх українських КПВВ на лінії зіткнення 10 листопада". Він процитував заяву спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Гайді Грау про те, що ще 22 липня учасники робочої групи ТКГ з гуманітарних питань "підтвердили свою готовність до одночасного відкриття двох додаткових контрольних пунктів в'їзду-виїзду в Золотому та Щасті Луганської області не пізніше ніж 10 листопада 2020 року ”.

За словами Цимбалюка, спроби Росії уникнути відповідальності за невиконання частини зобов'язань (на минулому засіданні Постійної ради ОБСЄ), "нікого не ввели в оману". Він вказав на те, що Німеччина та Франція як посередники у Нормандському форматі виступили зі спільною заявою з цього приводу, визнаючи дотримання Україною своїх зобов'язань та закликаючи Росію забезпечити відкриття цих двох КПВВ, як було домовлено раніше.

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"Питання КППВ також обговорювалося на робочій зустрічі політичних радників лідерів "Нормандської четвірки", що відбулася 13 листопада у форматі відеоконференції. Ми приєднуємось до заклику, зробленого на цьому засіданні, забезпечити безперешкодний доступ представників МКЧХ до місць утримання під вартою на тимчасово окупованих територіях Донбасу, щоб пришвидшити процес перевірки списків для взаємного звільнення утримуваних осіб. Це – ще одна домовленість, досягнута лідерами "Нормандської четвірки" у Парижі в грудні минулого року, яка до цього часу не була виконана Росією", - заявив очільник місії України при ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, з 10 листопада 2020 року Україна відновила роботу усіх КПВВ на лінії розмежування, однак фактичний пропуск громадян здійснюється лише в КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке» через перешкоди з боку найманців РФ.

Протягом тижня співробітники Держприкордонслужби оформили: у КПВВ «Станиця Луганська» на вхід з тимчасово окупованої території України (ТОТУ) – 821 особу, на вихід - 1074 особи; у КПВВ «Новотроїцьке» – на виїзд до ТОТУ 230 громадян та 36 транспортних засобів, на в’їзд – 77 осіб та 9 транспортних засобів; у КПВВ «Золоте» – 3 особи та в КПВВ «Щастя» – 11 осіб, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади. У КПВВ «Гнутове», «Мар'їнка» та «Майорське» громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.