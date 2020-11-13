В ЄС закликають окупантів відкрити КППВ у Золотому та Щасті

В ЄС закликають окупантів відкрити КППВ у Золотому та Щасті

Укрінформ
Євросоюз вітає відкриття Україною зі свого боку КПВВ "Золоте" та "Щастя" на Луганщині та закликає підтримувані Росією незаконні збройні формування відкрити пункти пропуску зі свого боку.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та окупації Криму, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 12 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вітаємо той факт, що Україна відновила роботу діючих контрольних пунктів в'їзду-виїзду, а також відкрила два додаткові пункти пропуску у Золотому та Щасті. Водночас, ми шкодуємо, що підтримувані Росією збройні формування відмовляються від рішення щодо відкриття як існуючих пунктів пропуску, так і додаткових. Це означає, що цивільне населення виявляється блокованим на непідконтрольній уряду стороні у Золотому та Щасті", - йдеться у заяві.

У Євросоюзі заявили, що наполягають на забезпеченні безпечного проїзду через ці пункти пропуску "відповідно до домовленостей, укладених у Тристоронній контактній групі".

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Як відомо, згідно з домовленостями у Нормандському та Мінському форматах, 10 листопада мало відбутись одночасне відкриття нових КПВВ у Щасті та Золотому. Зокрема, у Щасті у сервісному центрі просто на КПВВ громадяни можуть отримати увесь спектр адміністративних і соціальних послуг. Україна в повному обсязі виконала домовленості.

Проте підконтрольні РФ окупаційні адміністрації продовжують блокувати КПВВ і не пропустили жодної людини. За словами людей, підконтрольні РФ бойовики їх не пропустили, пояснюючи тим, що КПВВ не готове і що "не було команди".

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