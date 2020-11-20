Україна в ОБСЄ вимагає відповіді, як техніка РФ потрапляє на Донбас до бойовиків

Україна вимагає від російської сторони надати пояснення з приводу того, як виявлена Місією ОБСЄ російська сучасна установка дистанційного розмінування УР-07 "Пересортировка" потрапила на українську територію.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 19 листопада, у Відні.

"У звіті СММ від 11 листопада повідомляється про виявлення на полігоні біля Шимшинівки установки дистанційного розмінування (УР-07 "Пересортировка") – ще один приклад сучасної системи російського виробництва, яка ніколи не використовувалась ЗС України. Я б хотів знову закликати російського представника відповісти на просте запитання: як ці військові системи потрапляють на територію України, яка на цей момент повністю контролюється Росією?", - заявив Цимбалюк.

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Представник України нагадав, що лише минулого тижня він виступав із закликом до делегації РФ дати пояснення з приводу того, як виявлений Місією ОБСЄ 8 листопада біля Луганська російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" опинився на Донбасі та хто ним керував.

Раніше у СММ ОБСЄ повідомили про виявлення 9 листопада на полігоні поблизу окупованої Шимшинівки (27 км на південний захід від Луганська) установки дистанційного розмінування УР-07 "Пересортировка", яка розміщувалась разом з іншими типами озброєння та техніки. Як заявила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, УР-07М «Пересортировка» – це відносно новий тип російської техніки, яка могла потрапити на Донбас виключно з РФ. Це один з перших випадків її фіксації на окупованій частині Донбасу. Установка УР-07М "Пересортировка" почала надходити на озброєння МО РФ з 2014 року.

Як повідомлялося, Місія ОБСЄ вже неодноразово інформувала про виявлення на тимчасово окупованому Донбасі різноманітних типів російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби: Р330 "Житель", "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Биліна", "Репелент-1", "Торн", "Тірада-2" та ін.