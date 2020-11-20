ЄС про "Наводчик-2": Черговий приклад підтримки збройних формувань з боку Росії

Євросоюз занепокоєний виявленням Місією ОБСЄ біля Луганська сучасного російського комплексу управління БПЛА "Наводчик-2", що є черговим доказом військової підтримки Росією незаконних збройних формувань на Донбасі.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, 19 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вдячні СММ за цінні звіти, які демонструють нам, що відбувається на місцях. Наприклад, ми з занепокоєнням відзначаємо, що 8 листопада міні-БПЛА СММ спостерігав розвідувальний комплекс БПЛА "Наводчик-2" біля міста Луганськ на непідконтрольній уряду території. Ця сучасна військова техніка російського виробництва – черговий приклад військової підтримки збройних формувань з боку Росії", - йдеться у заяві.

Читайте також: На окупованій Луганщині вперше виявили новітній комплекс російських безпілотників

У Євросоюзі закликали Росію "негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням". "Також ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та військовослужбовців у районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування. Тривалість економічних санкцій ЄС проти Росії пов’язана з повною імплементацією Мінських домовленостей", - зазначається у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, на окупованій частині Луганської області, за 12 км від лінії фронту, вперше за час бойових дій на Донбасі було виявлено новітній російський комплекс "Наводчик-2".

Перші текстові матеріали (без фото) про фіксацію наземної станції управління комплексу «Наводчик-2» з’явилися у звіті СММ ОБСЄ №272/2020 від 14 листопада 2020 року. Там йшлося, що за уточненими даними місії, зразок техніки, який вказали у звіті СММ ОБСЄ №268/2020 від 10 листопада як «комплекс радіоелектронної боротьби РБ-341В «Леєр-3», був пізніше, при детальнішому аналізі, ідентифікований як пункт управління БПЛА «Наводчик-2».

Як повідомляє Іnformnapalm, до складу комплексу входять 7 БПЛА типу "Гранат" різних модифікацій з радіусом дії 10, 15, 25 та 100 км.

"Наводчик-2" призначений для виконання розвідувальних та спеціальних завдань, зокрема для забезпечення координатами цілей дивізіонів гарматної артилерії та РСЗВ.