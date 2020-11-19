На окупованій Луганщині вперше виявили новітній комплекс російських безпілотників
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Іnformnapalm.
"На окупованій частині Луганської області, за 12 км від лінії фронту, вперше за час бойових дій на Донбасі було виявлено новітній російський комплекс «Наводчик-2», до складу якого входять 7 БПЛА типу «Гранат» різних модифікацій з радіусом дії 10, 15, 25 та 100 км. Комплекс призначений для виконання розвідувальних та спеціальних завдань, зокрема для забезпечення координатами цілей дивізіонів гарматної артилерії та РСЗВ", - зазначається у повідомленні.
Перші текстові матеріали (без фото) про фіксацію наземної станції управління комплексу «Наводчик-2» з’явилися у звіті СММ ОБСЄ №272/2020 від 14 листопада 2020 року. Там йшлося, що за уточненими даними місії, зразок техніки, який вказали у звіті СММ ОБСЄ №268/2020 від 10 листопада як «комплекс радіоелектронної боротьби РБ-341В «Леєр-3», був пізніше, при детальнішому аналізі, ідентифікований як пункт управління БПЛА «Наводчик-2».
Завдяки фото з БПЛА вдалося підтвердити, що новітній російський комплекс «Наводчик-2» дійсно використовується на Донбасі. Поряд зі станцією управління також були помічені 3 ящики для зберігання та транспортування БПЛА.
Характерною візуальною особливістю комплексу «Наводчик-2» є його розміщення на базі вантажівки КамАЗ-4350 (колісна формула 4X4), в той час, як російський комплекс РБ-341В «Леєр-3» базується на КамАЗ-5350 (колісна формула 6X6).
Комплекс «Наводчик-2» надійшов на озброєння МО РФ у 2014 році. Його одразу перекинули у Вірменію на 102-гу російську військову базу в місті Ґюмрі. З того часу інформація про використання цього комплексу і в російських ЗМІ, і на офіційному сайті МО РФ стосувалася здебільшого тільки Вірменії. Лише кілька разів цей комплекс також згадували в контексті проведення навчань на території 4-ї окупаційної військової бази РФ, яка розгорнута у Цхінвальському регіоні Грузії.