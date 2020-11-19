На окупованій Луганщині вперше виявили новітній комплекс російських безпілотників

На окупованій Луганщині вперше виявили новітній російський комплекс «Наводчик-2».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Іnformnapalm.

"На окупованій частині Луганської області, за 12 км від лінії фронту, вперше за час бойових дій на Донбасі було виявлено новітній російський комплекс «Наводчик-2», до складу якого входять 7 БПЛА типу «Гранат» різних модифікацій з радіусом дії 10, 15, 25 та 100 км. Комплекс призначений для виконання розвідувальних та спеціальних завдань, зокрема для забезпечення координатами цілей дивізіонів гарматної артилерії та РСЗВ", - зазначається у повідомленні.

Перші текстові матеріали (без фото) про фіксацію наземної станції управління комплексу «Наводчик-2» з’явилися у звіті СММ ОБСЄ №272/2020 від 14 листопада 2020 року. Там йшлося, що за уточненими даними місії, зразок техніки, який вказали у звіті СММ ОБСЄ №268/2020 від 10 листопада як «комплекс радіоелектронної боротьби РБ-341В «Леєр-3», був пізніше, при детальнішому аналізі, ідентифікований як пункт управління БПЛА «Наводчик-2».

Завдяки фото з БПЛА вдалося підтвердити, що новітній російський комплекс «Наводчик-2» дійсно використовується на Донбасі. Поряд зі станцією управління також були помічені 3 ящики для зберігання та транспортування БПЛА.

Характерною візуальною особливістю комплексу «Наводчик-2» є його розміщення на базі вантажівки КамАЗ-4350 (колісна формула 4X4), в той час, як російський комплекс РБ-341В «Леєр-3» базується на КамАЗ-5350 (колісна формула 6X6).

Комплекс «Наводчик-2» надійшов на озброєння МО РФ у 2014 році. Його одразу перекинули у Вірменію на 102-гу російську військову базу в місті Ґюмрі. З того часу інформація про використання цього комплексу і в російських ЗМІ, і на офіційному сайті МО РФ стосувалася здебільшого тільки Вірменії. Лише кілька разів цей комплекс також згадували в контексті проведення навчань на території 4-ї окупаційної військової бази РФ, яка розгорнута у Цхінвальському регіоні Грузії.