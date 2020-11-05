Окупанти скинули з дрона гранату, поранений український військовий

Окупанти скинули з дрона гранату, поранений український військовий

Укрінформ
На Донбасі внаслідок скидання з безпілотника гранати ВОГ-17 зазнав поранень український військовослужбовець.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська делегація у Тристоронній контактній групі в Телеграмі.

«Сьогодні вдень, 5 листопада, внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17 отримав поранення військовослужбовець одного з наших з’єднань», - йдеться в повідомленні.

Бійцю надано кваліфіковану медичну допомогу, його стан задовільний, запевнили в українській делегації.

Підкреслюється, що за допомогою координаційного механізму українською стороною СЦКК було встановлено режим тиші та направлено письмову ноту до СММ ОБСЄ.

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Українська делегація вважає, що «ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями».

«Чи здатне взагалі керівництво РФ виконувати взяті на себе зобов'язання?», - поставили риторичне питання в українській делегації.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 4 листопада, на Донбасі зафіксували шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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