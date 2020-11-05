Окупанти скинули з дрона гранату, поранений український військовий

На Донбасі внаслідок скидання з безпілотника гранати ВОГ-17 зазнав поранень український військовослужбовець.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська делегація у Тристоронній контактній групі в Телеграмі.

«Сьогодні вдень, 5 листопада, внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17 отримав поранення військовослужбовець одного з наших з’єднань», - йдеться в повідомленні.

Бійцю надано кваліфіковану медичну допомогу, його стан задовільний, запевнили в українській делегації.

Підкреслюється, що за допомогою координаційного механізму українською стороною СЦКК було встановлено режим тиші та направлено письмову ноту до СММ ОБСЄ.

Українська делегація вважає, що «ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями».

«Чи здатне взагалі керівництво РФ виконувати взяті на себе зобов'язання?», - поставили риторичне питання в українській делегації.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 4 листопада, на Донбасі зафіксували шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.