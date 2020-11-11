За час перемир’я на Донбасі загинули троє і поранені 10 бійців ЗСУ - Україна в ОБСЄ

За час перемир’я на Донбасі загинули троє і поранені 10 бійців ЗСУ - Україна в ОБСЄ

Укрінформ
В період з 27 липня по 10 листопада збройні формування РФ на Донбасі здійснили 247 збройних провокацій проти Збройних Сил України, у результаті чого загинули троє українських бійців, ще 10 отримали поранення.

Про це поінформувала іноземних дипломатів делегація України в ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва у середу, 11 листопада,у Відні, передає кореспондент Укрінформу.

"Незважаючи на помітний прогрес в імплементації домовленості про додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню, досягнутої на засіданні ТКГ 22 липня 2020 року, збройні формування Російської Федерації продовжують збройні провокації. Загалом за період з 27 липня по 10 листопада 2020 року позиції Збройних Сил України були обстріляні 247 разів біля понад 40 житлових районів у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у заяві української місії при ОБСЄ.

Зазначається, що у п’яти випадках збройні формування РФ вели вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, мінометів калібру 82 мм поблизу Авдіївки, Водяного та Новгородського.

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Крім того, протягом цього періоду російські окупаційні сили 34 рази застосовували заборонені БПЛА, у тому числі для скидання гранатометних снарядів на українські позиції, а також інтенсивно зміцнювали свої позиції.

"У результаті збройних провокацій з боку збройних формувань загинули 3 українських військовослужбовців, ще 10 українських воїнів отримали поранення", - поінформувала делегація України.

Було наголошено, що українська сторона розглядає такі дії російських окупаційних сил як грубе порушення Мінських домовленостей та погодженого 22 липня режиму тиші, а також "цілеспрямованими кроками з метою дестабілізації ситуації на тимчасово окупованих Російською Федерацією районах Донецької та Луганської областей та прилеглих територій та подальшим розпалюванням Росією розпочатого нею конфлікту".

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Як повідомляв Укрінформ, Україна також надала докази того, що окупаційній війська на Донбасі в порушення домовленостей зміцнюють свої позиції.

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