За час перемир’я на Донбасі загинули троє і поранені 10 бійців ЗСУ - Україна в ОБСЄ

В період з 27 липня по 10 листопада збройні формування РФ на Донбасі здійснили 247 збройних провокацій проти Збройних Сил України, у результаті чого загинули троє українських бійців, ще 10 отримали поранення.

Про це поінформувала іноземних дипломатів делегація України в ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва у середу, 11 листопада,у Відні, передає кореспондент Укрінформу.

"Незважаючи на помітний прогрес в імплементації домовленості про додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню, досягнутої на засіданні ТКГ 22 липня 2020 року, збройні формування Російської Федерації продовжують збройні провокації. Загалом за період з 27 липня по 10 листопада 2020 року позиції Збройних Сил України були обстріляні 247 разів біля понад 40 житлових районів у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у заяві української місії при ОБСЄ.

Зазначається, що у п’яти випадках збройні формування РФ вели вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, мінометів калібру 82 мм поблизу Авдіївки, Водяного та Новгородського.

Крім того, протягом цього періоду російські окупаційні сили 34 рази застосовували заборонені БПЛА, у тому числі для скидання гранатометних снарядів на українські позиції, а також інтенсивно зміцнювали свої позиції.

"У результаті збройних провокацій з боку збройних формувань загинули 3 українських військовослужбовців, ще 10 українських воїнів отримали поранення", - поінформувала делегація України.

Було наголошено, що українська сторона розглядає такі дії російських окупаційних сил як грубе порушення Мінських домовленостей та погодженого 22 липня режиму тиші, а також "цілеспрямованими кроками з метою дестабілізації ситуації на тимчасово окупованих Російською Федерацією районах Донецької та Луганської областей та прилеглих територій та подальшим розпалюванням Росією розпочатого нею конфлікту".

Як повідомляв Укрінформ, Україна також надала докази того, що окупаційній війська на Донбасі в порушення домовленостей зміцнюють свої позиції.