Провокації окупантів на Донбасі ускладнюють просування до миру - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі на Донбасі встановлено найтриваліше перемир'я за весь період війни, проте усе ще тривають провокації з боку незаконних збройних формувань.

Про це він розповів під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави Української держави.

«Маємо позитив – найтриваліше перемир'я за весь період війни. Ключове досягнення: кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком. Однак усе ще тривають провокації з боку незаконних збройних формувань. Це надзвичайно ускладнює просування до миру», - сказав Зеленський.

Він зауважив, що українська сторона в повному обсязі виконала домовленості щодо відкриття КПВВ «Щастя» та «Золоте», і це підтвердили міжнародні партнери України, зокрема дипломати інших держав, представники ОБСЄ в ТКГ.

Водночас Президент наголосив, що запланований початок роботи згаданих пунктів сьогодні був зірваний іншою стороною, яка не відкрила КПВВ на непідконтрольній Україні території Луганщини.

Глава Української держави також розповів про підготовлений Україною план спільних дій, заздалегідь наданий партнерам по нормандському формату, який, за його словами, сприятиме активізації роботи ТКГ.

Водночас Зеленський і Меркель відзначили важливість майбутньої розмови радників лідерів «нормандської четвірки».

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада Президент Володимир Зеленський анонсував, що відеозустріч радників лідерів "нормандської четвірки" має відбутися 13 листопада.