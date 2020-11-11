Україна в ОБСЄ навела докази того, що окупанти зміцнюють позиції на Донбасі

Збройні формування РФ на Донбасі продовжують проводити інженерні роботи щодо відновлення і посилення існуючих позицій на всій ділянці лінії контакту, у тому числі із застосуванням інженерних боєприпасів.

Конкретні приклади цих грубих порушень Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню українська делегація в ОБСЄ навела під час засідання Форуму безпекового співробітництва у середу, 11 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

Під час засідання цього постійно діючого директивного органу ОБСЄ було наголошено на тому, що українська сторона СЦКК зафіксувала низку випадків грубого порушення збройними формуваннями РФ умов пункту “a” Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню і забезпечення дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокового перемир'я. Цей пункт передбачає заборону на наступальні дії, під якими також розуміються будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій в сторону противника.

Українська делегація з використанням схематичних карт навела конкретні випадки інженерного обладнання позицій збройними формуваннями РФ, а саме:

· у районі між Шахтою Бутівка і н.п. Спартак (координати: 48°05'33"N, 37°46'22"Е) у період з 20 жовтня по 4 листопада;

· у районі Ясинуватської розв'язки (координати: 48°07'02"N, 37°47'46"Е), з 27 по 30 жовтня;

· у районі н.п. Новотошківське (координати: 48°42'54"N, 38°40'17"E), з 20 жовтня по 4 листопада;

· у районі аеропорту н.п. Донецьк (координати: 48°04'40'N, 37°43'46'Е; 48°04'24"N, 37°41'37"Е), 3 листопада;

· у районі н.п. Шуми (координати: 48°22'35"N, 37°56'59"E), 3 листопада;

· у районах н.п. Широкино (координати: 47º06´26ʺN, 37º50´18ʺE), н.п. Водяне (координати: 47º08´49ʺN, 37º48´38ʺE) та н.п. Пікузи (координати: 47º10´26ʺN, 37º48´06ʺE), 3 листопада.

У зв’язку з виявленими порушеннями, українською стороною Спільного центру контролю та координації (СЦКК) було підготовлено та надіслано до Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ вербальні ноти №№ 732-обсє, 733-обсє від 04.10.2020 та №№ 736-обсє, 737-обсє та 738-обсє від 05.11.2020.

"Наведені факти щодо відновлення існуючих позицій, обладнання нових траншей і вогневих позицій, а також регулярне використання БПЛА для розвідки оборонних позицій ЗС України, у повній мірі пояснюють відкрите небажання з боку незаконних збройних формувань РФ діяти в межах досягнутого перемир’я", - заявила українська делегація в ОБСЄ.

Було наголошено, що ЗС України намагаються дотримуватись домовленостей, передбачених Додатковими заходами щодо повного і всеосяжного режиму припинення вогню від 22 липня, і відкривають вогонь лише у відповідь у випадку загрози життю військовослужбовців та цивільного населення. Також ЗС України повністю дотримуються взятих на себе зобов'язань і не ведуть інженерні роботи.