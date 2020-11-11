Окупанти на Донбасі один раз порушили «тишу», поранений боєць

Російські окупаційні війська станом на 17.00 11 листопада один раз порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Кам’янки. Внаслідок обстрілу український захисник отримав поранення.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж поточної доби, 11 листопада, у районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи. Так, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню, відкривши вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета поблизу Кам’янки», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, унаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Воїна доправили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

У пресслужбі також зазначили, що про зухвалі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців було оперативно повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували майже 6 га території у прифронтовому районі та передали на знищення 89 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 10 листопада, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася "тиша". Водночас два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного. На цій ділянці в обідній час противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері – застосував міномет калібру 82 міліметри.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.