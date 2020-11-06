ЄС занепокоєний порушеннями перемир’я на Донбасі

ЄС глибоко занепокоєний порушенням режиму тиші та втратами серед українських військових минулого тижня внаслідок обстрілів з боку збройних формувань, підтримуваних Росією.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 6 листопада, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ці три місяці відносного спокою в зоні конфлікту з моменту введення в дію режиму припинення вогню мали суттєвий позитивний вплив на життя цивільних осіб. Це особливо вітається в контексті загострення пандемічної ситуації в регіоні. Однак ми глибоко занепокоєні порушенням режиму припинення вогню та новими загиблими та пораненими серед українських військових минулого тижня внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією збройних формувань", - зазначається у заяві.

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Водночас у ЄС оцінили стриманість України у відповідь на збройні провокації, а також її прагнення використати Тристоронню контактну групу для деескалації напруження.

"Ми закликаємо Росію проявити таке саме конструктивне ставлення у рамках ТКГ з метою відновлення конструктивного обговорення політичних питань", - заявили у Євросоюзі.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулого тижня зросла кількість порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил на Донбасі, унаслідок чого сили ООС зазнали втрат.