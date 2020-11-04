Україна розповіла в ОБСЄ про збройні провокації окупантів на Донбасі
Як передає кореспондент Укрінформу, це відбулося під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні.
Українська місія поінформувала присутніх іноземних дипломатів, що у період з 21 до 31 жовтня російськими окупаційними силами загалом було здійснено 35 обстрілів із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів ГП-25, РПГ-7, АГС-17 та мінометів 82 мм, а також снайперської зброї. Найбільша активність спостерігалася у другій половині доби, особливо у вечірній та нічний час.
Зокрема, 21 жовтня близько 20:00-20:40 було зафіксовано спробу збройних формувань РФ перетнути річку Сіверський Донець в напрямку позицій підрозділів ЗСУ на південь від н.п. Нижньотепле. Після того, як зазначена група обстріляла зі стрілецької зброї українські позиції в напрямку н.п. Артема, випустивши близько 20 черг, військові були змушені відкрити вогонь у відповідь, також зі стрілецької зброї (15 черг).
Інша збройна провокація сталася 22 жовтня – починаючи приблизно о 03:40 ночі протягом майже півтори години бойовики вели з боку річки Сіверський Донець провокаційний обстріл позицій ЗСУ в напрямку н.п. Артема (12 черг). З огляду на небезпеку, яку цей обстріл становив для життя і здоров'я військовослужбовців, ЗСУ були вимушені відкрити вогонь у відповідь з АГС-17 (4 постріли) та стрілецької зброї (9 черг).
З 22 до 27 жовтня також спостерігалося загострення обстановки в районі н. п. Шуми, де сталося 7 провокаційних обстрілів з боку окупантів із застосуванням стрілецької зброї.
26 жовтня в районі Мар'їнки позиції ЗСУ було обстріляно із застосуванням снайперської зброї калібру 7.62 мм. Унаслідок цього знищено камеру спостереження українського підрозділу.
28 жовтня у період з 22:05 до 22:50 в районі Залізна Балка - Новгородське було зафіксовано 21 випадок порушення режиму припинення вогню з боку окупантів із застосуванням 82-мм міномету (2 міни), АГС (3 постріли), ГП-25 (4 випадки) та стрілецької зброї (12 черг). Унаслідок обстрілу отримав поранення український військовослужбовець.
Крім того, 30 жовтня о 00:05 російські окупаційні сили в районі н. п. Пікузи вчинили прицільний обстріл позицій ЗСУ поблизу Водяного, використовуючи автоматичний станковий гранатомет АГС-17 (10 пострілів), а також підствольний гранатомет ГП-25 (10 пострілів). Унаслідок обстрілу загинули 2 військовослужбовців ЗСУ.
3 листопада збройні формування РФ обстріляли українські позиції в районі Новолуганського з автоматичного гранатомета, внаслідок чого один військовослужбовець ЗС України дістав уламкові поранення.
"Такі дії російських окупаційних військ є цілеспрямованим актом зриву досягнутих домовленостей про припинення вогню, який може привести до ескалації напруження по всій лінії розмежування сторін. Зі свого боку, ЗС України віддані дотриманню режиму припинення вогню і відкривають вогонь лише у відповідь, коли необхідно забезпечити безпеку своїх військовослужбовців та мирного населення", - наголосили в місії України при ОБСЄ.