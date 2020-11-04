Україна розповіла в ОБСЄ про збройні провокації окупантів на Донбасі

Українська делегація поінформувала країни ОБСЄ про факти збройних провокацій російських окупаційних сил на Донбасі, що спрямовані на зрив домовленостей про припинення вогню.

Як передає кореспондент Укрінформу, це відбулося під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні.

Українська місія поінформувала присутніх іноземних дипломатів, що у період з 21 до 31 жовтня російськими окупаційними силами загалом було здійснено 35 обстрілів із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів ГП-25, РПГ-7, АГС-17 та мінометів 82 мм, а також снайперської зброї. Найбільша активність спостерігалася у другій половині доби, особливо у вечірній та нічний час.

Зокрема, 21 жовтня близько 20:00-20:40 було зафіксовано спробу збройних формувань РФ перетнути річку Сіверський Донець в напрямку позицій підрозділів ЗСУ на південь від н.п. Нижньотепле. Після того, як зазначена група обстріляла зі стрілецької зброї українські позиції в напрямку н.п. Артема, випустивши близько 20 черг, військові були змушені відкрити вогонь у відповідь, також зі стрілецької зброї (15 черг).

Інша збройна провокація сталася 22 жовтня – починаючи приблизно о 03:40 ночі протягом майже півтори години бойовики вели з боку річки Сіверський Донець провокаційний обстріл позицій ЗСУ в напрямку н.п. Артема (12 черг). З огляду на небезпеку, яку цей обстріл становив для життя і здоров'я військовослужбовців, ЗСУ були вимушені відкрити вогонь у відповідь з АГС-17 (4 постріли) та стрілецької зброї (9 черг).

З 22 до 27 жовтня також спостерігалося загострення обстановки в районі н. п. Шуми, де сталося 7 провокаційних обстрілів з боку окупантів із застосуванням стрілецької зброї.

26 жовтня в районі Мар'їнки позиції ЗСУ було обстріляно із застосуванням снайперської зброї калібру 7.62 мм. Унаслідок цього знищено камеру спостереження українського підрозділу.

28 жовтня у період з 22:05 до 22:50 в районі Залізна Балка - Новгородське було зафіксовано 21 випадок порушення режиму припинення вогню з боку окупантів із застосуванням 82-мм міномету (2 міни), АГС (3 постріли), ГП-25 (4 випадки) та стрілецької зброї (12 черг). Унаслідок обстрілу отримав поранення український військовослужбовець.

Крім того, 30 жовтня о 00:05 російські окупаційні сили в районі н. п. Пікузи вчинили прицільний обстріл позицій ЗСУ поблизу Водяного, використовуючи автоматичний станковий гранатомет АГС-17 (10 пострілів), а також підствольний гранатомет ГП-25 (10 пострілів). Унаслідок обстрілу загинули 2 військовослужбовців ЗСУ.

3 листопада збройні формування РФ обстріляли українські позиції в районі Новолуганського з автоматичного гранатомета, внаслідок чого один військовослужбовець ЗС України дістав уламкові поранення.

"Такі дії російських окупаційних військ є цілеспрямованим актом зриву досягнутих домовленостей про припинення вогню, який може привести до ескалації напруження по всій лінії розмежування сторін. Зі свого боку, ЗС України віддані дотриманню режиму припинення вогню і відкривають вогонь лише у відповідь, коли необхідно забезпечити безпеку своїх військовослужбовців та мирного населення", - наголосили в місії України при ОБСЄ.