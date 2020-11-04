Окупанти на Донбасі збільшують кількість мінувань - Генштаб

На відміну від української сторони, яка проводить роботи з розмінування територій на Донбасі у рамках Мінських домовленостей, російські окупаційні війська продовжують облаштовувати мінно-вибухові загородження.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив заступник командувача Об’єднаних сил Богдан Бондар, відповідаючи на питання, чи відбуваються дзеркальні дії з розмінування територій з боку окупаційних військ.

«Будемо так говорити, що ми навпаки бачимо збільшення кількості мінувань, прикриття угруповань загородженнями, в тому числі тих позицій, які обладнуються заново вглибині лінії оборони. Проводяться певні роботи (з розмінування – ред.) тільки на тих об’єктах або уздовж об’єктів інфраструктури - лінії електромереж, де водогони. Але після цього вони знову прикриваються мінно-вибуховими загородженнями, в тому числі мінуються мінами, які заборонені до використання», - повідомив Бондар.

Він нагадав, що бойовики неодноразово розповсюджували фейки про нібито використання Україною заборонених мін ПМН-2 та відзначив, що в Збройних силах України вони давно не використовуються та були утилізовані ще в 2011 році. «Таких мін не залишилось взагалі з 2011 року», - запевнив Бондар.

Заступник командувача також додав, що Україна давно готова підписати оновлений план розмінування, але його було заблоковано російською стороною. Водночас попри відсутність оновленого плану Україна вже провела обстеження близько 2 тис. га території, і місцевим органам влади передали близько 250 га очищеної землі, яку ті можуть використовувати на свої потреби.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня цього року офіційно розпочався черговий «повний і всеосяжний режим припинення вогню». З початку бойових дій на Донбасі було заявлено про 21 режим припинення вогню. Зокрема, в 2014 році режим тиші запроваджувався один раз, в 2015 та 2016 роках по три рази, в 2017 – 5 разів, у 2018 – 6 та по два рази у 2019 та 2020 роках.