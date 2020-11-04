За час «тиші» на Донбасі кількість обстрілів скоротилася вп’ятеро - Генштаб

Кількість обстрілів на Донбасі після запровадження режиму тиші 27 липня зменшилася вп’ятеро, а кількість загиблих за визначений період зменшилася з 197 до 3.

Про це під час брифінгу повідомив заступник командувача Об’єднаних сил Богдан Бондар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Завдяки зусиллям всіх наших військовослужбовців… ми підтримуємо і виконуємо взяті на себе зобов’язання щодо припинення і невідкриття вогню у відповідь на провокаційні обстріли. За період з 27 липня по тепер загинуло 3 військовослужбовці, поранено і отримали бойові травмування 11 військовослужбовців. При цьому за такий же період до початку режиму припинення вогню втрати загальні становили 197 військовослужбовців, у тому числі 17, які загинули під час виконання завдань», - повідомив Бондар.

За його словами, так само суттєво скоротилася кількість обстрілів. Наразі від початку запровадження режиму припинення вогню 27 липня зафіксовано 224 обстріли. Водночас за аналогічний період минулого року фіксувалось близько 1200 обстрілів.

Під час брифінгу також повідомили, що загалом з початку року, станом на 1 листопада 2020 року, зафіксовано 2360 обстрілів позицій українських військ, з них 814 - обстріли із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Бойові втрати склали 405 військовослужбовців: безповоротні – 49, санітарні – 356.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 3 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.