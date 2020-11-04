У Генштабі розповіли, скільки військ та зброї на окупованому Донбасі

Про це під час брифінгу повідомив заступник командувача Об’єднаних сил Богдан Бондар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Окрім того, за його словами, на кордоні з Україною на території Ростовської області (РФ) перебуває 12 батальйонно-тактичних груп, які Росія може задіяти у разі загострення ситуації на Донбасі.

«Противник є, він залишається (на сході України – ред.) Це, перш за все, сили та частини 1 та 2 Армійських корпусів на території тимчасово окупованої Донецької та Луганської областей, до складу яких входять 12 бойових бригад та полків загальною чисельністю близько 38 тис. бойовиків, до 480 танків, близько 900 одиниць броньованих машин, 870 артилерійських систем, міномети інша військова техніка та озброєння», - повідомив Бондар.

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Окрім того, за його словами, на території Російської Федерації безпосередньо в Ростовській області на двох полігонах зосереджені близько 12 батальйонно-тактичних груп та артилерійська тактична група, які в разі загострення ситуації на Донбасі можуть застосовуватися з території Російської Федерації.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 3 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.