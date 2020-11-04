Міністр оборони обговорив з головою МКЧХ розмінування Донбасу та пошук зниклих

Міністр оборони Андрій Таран обговорив з головою Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером питання розмінування на Донбасі та пошуку зниклих безвісти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Ми виходимо з того, що збройне протистояння на Сході України — це міжнародний конфлікт, а Російська Федерація — агресор. Ми цілком і повністю забезпечуємо зі свого боку режим припинення вогню, що розпочався понад три місяці тому. Але принциповим також є, щоб і противник не відступав від взятих на себе зобов’язань. Тоді може йтися не лише про запобігання появі передумов гуманітарної катастрофи та погіршенню безпекової ситуації для цивільного населення на Донбасі, але і про перспективи мирного врегулювання», — заявив на зустрічі Таран.

Як зазначалось на зустрічі, українська сторона тісно співпрацює з МКЧХ у питаннях розмінування на Донбасі, створенні центрального органу влади з протимінної діяльності. Зокрема, на визволених територіях Донецької та Луганської областей проводиться нетехнічне обстеження: збір та аналіз даних про присутність і тип мін, їх маркування, а також розподіл та оточення місць розташування мін.

Голвоа МКЧХ наголосив, що Україна має досвід дотримання міжнародного гуманітарного права в умовах ведення бойових дій, яким могла б практично і теоретично поділитися зі світовою спільнотою. Він відзначив важливість питань гуманітарного розмінування, прийняття Закону України «Про протимінну діяльність», що дозволяє Збройним силам ефективно виконувати свої функції.

Сторони також обговорили залучення Міжнародного Комітету Червоного Хреста до пошуку зниклих безвісти. Наразі посилюється співпраця у сфері цивільно-військового співробітництва між МКЧХ та ЗСУ межах діяльності гуманітарного проєкту «Евакуація — 200», зокрема з питань удосконалення та розвитку системи ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців та роботи з кваліфікованого супроводження та надання допомоги родинам військових, які вважаються зниклими безвісти.