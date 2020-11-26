Україна нагадала ОБСЄ про вбитого військового: Так Росія виконує свої зобов’язання

Вбивство снайпером збройних формувань РФ на Донбасі українського військовослужбовця під час перемир’я демонструє, як російська сторона ставиться до виконання своїх зобов’язань.

Пре це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, у Відні, передає кореспондент Укрінформ.

"Два дні тому, 24 листопада, поблизу Авдіївки було вбито українського військовослужбовця снайперським вогнем з боку російських збройних формувань. Це ось так російська сторона виконує свою частину зобов'язань за угодою про припинення вогню від 22 липня. Хоча загальна ситуація з безпекою на місцях і залишається значно менш напруженою, ніж до початку дії додаткових заходів щодо зміцнення режиму припинення вогню (що підтверджується, зокрема, у звітах СММ), такі випадки демонструють рівень виконання Росії власних зобов'язань", - заявив він.

Український посол закликав делегації країн-учасниць завжди пам’ятати про те, що навіть професійні українські військовослужбовці на Сході України не є в безпеці, не кажучи вже про цивільних осіб, які, відповідно закликів Росії, мають займатися там проведення виборів.

"Кожного разу, коли ви чуєте заклики російської делегації на адресу України щодо імплементації політичних положень Мінських домовленостей та проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей України без створення там належного безпекового середовища, вам слід пам’ятайте, що навіть професійні, добре оснащені військовослужбовці не є в безпеці на Донбасі, не кажучи вже про українських цивільних осіб, які організовували б вибори, чи міжнародних спостерігачів, які б їх контролювали", - заявив Цимбалюк.

За словами очільника української Місії при ОБСЄ, саме тому першим пунктом усіх документів, запропонованих українською стороною з метою врегулювання конфлікту, є виведення зі Сходу України усіх незаконних російських збройних формувань та найманців. Зокрема, це стосується і "Плану спільних кроків", який нещодавно був поданий Україною на розгляд Росії в рамках ТКГ.

Як повідомляв Укрінформ, 24 листопада поблизу Авдіївки в результаті снайперського вогню з боку російських збройних формувань загинув боєць ЗС України, 31-річний старший солдат В’ячеслав Мінкін.

З 27 липня на Донбасі встановлено режим повного та всеосяжного припинення вогню. Досягнутими 22 липня у рамках ТКГ домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

У Головному управлінні розвідки МО України раніше фіксували збільшення кількості снайперського озброєння та снайперських груп російських окупаційних сил на Донбасі. Зазначалося, що, зокрема, російські підрозділи спецпризначення проходять вишкіл на тимчасово окупованій території Сходу України.