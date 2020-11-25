Президент висловив співчуття родині бійця, який загинув від кулі снайпера під Авдіївкою

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Президента.

«Ворожий снайпер на Донбасі тяжко поранив нашого бійця – 31-річного В’ячеслава Мінкіна. На жаль, врятувати його не вдалося. Я щиро співчуваю родинам, які зазнали непоправних втрат», – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, загиблий поблизу Авдіївки старший солдат В'ячеслав Мінкін був мешканцем Фастова Київської області. Йому був 31-рік, він мав дружину та сина. Мінкін у 2019 році був нагороджений медаллю за участь в боях за Світлодарську дугу.