Президент висловив співчуття родині бійця, який загинув від кулі снайпера під Авдіївкою
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ї та друзям старшого солдата В’ячеслава Мінкіна, який загинув від кулі ворожого снайпера в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Президента.
«Ворожий снайпер на Донбасі тяжко поранив нашого бійця – 31-річного В’ячеслава Мінкіна. На жаль, врятувати його не вдалося. Я щиро співчуваю родинам, які зазнали непоправних втрат», – зазначив Зеленський.
Як повідомлялося, загиблий поблизу Авдіївки старший солдат В'ячеслав Мінкін був мешканцем Фастова Київської області. Йому був 31-рік, він мав дружину та сина. Мінкін у 2019 році був нагороджений медаллю за участь в боях за Світлодарську дугу.