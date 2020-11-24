Стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув поблизу Авдіївки

Сьогодні від кулі ворожого снайпера поблизу Авдіївки загинув військовослужбовець з Київської області — старший солдат В'ячеслав Мінкін.

Як передає Укрінформ, про це на сторінці у Facebook повідомила Фастівська міська рада.

Загиблий військовослужбовець був мешканцем Фастова. Йому був 31-рік, у нього була дружина та син. Мінкін у 2019 році був нагороджений медаллю за участь в боях за Світлодарську дугу.

Раніше 72 ОМБр імені Чорних Запорожців поінформувала у соцмережі, що близько опівдня в передмісті Авдіївки унаслідок пострілу ворожого снайпера дістав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил, у тяжкому стані його доправили до лікарні.

Пізніше стало відомо, що поранений військовий загинув.