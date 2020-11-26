Місія ОБСЄ не зафіксувала порушень «тиші» з боку ЗСУ у день, коли були поранені двоє цивільних

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі Української делегація в Тристоронній контактній групі у Фейсбуці.

У делегації України нагадали, що вчора спецпредставник глави ОБСЄ Х. Ґрау висловила занепокоєння щодо факту травмування двох цивільних чоловіків в районі н. п. Олександрівка на Донеччині.

«Вносимо свої роз’яснення. Відповідно до щоденного звіту СММ ОБСЄ від 24 листопада, в період з вечора 22 листопада до вечора 23 листопада надійшла інформація щодо травмування 12 листопада двох цивільних чоловіків внаслідок вибуху в районі н.п. Олександрівка Донецької області. У цей день за даними СММ ОБСЄ інформація про порушення з боку ЗС України відсутня», - зазначили в Українській делегації.

Представники України в ТКГ також додали, що російською стороною 12 листопада режим тиші не запитувався, а у звітах СММ ОБСЄ у період з 1 по 23 листопада про порушення в районі КПВВ «Мар’їнка» жодної інформації не було.

«З іншого боку, спостережними групами української сторони СЦКК було зафіксовано у відповідному районі декілька вибухів, схожих за характером на підриви мінно-вибухових загороджень. Це дозволяє зробити висновок, що цивільні особи постраждали, підірвавшись на мінах, встановлених на лінії розмежування», - зазначили в Українській делегації.

У цьому контексті члени делегації України в ТКГ акцентували, що саме тому Президент України Володимир Зеленський ще під час Паризького саміту в грудні 2019 року вніс пропозицію щодо проведення гуманітарного розмінування на лінії розмежування.

«Нагадуємо, що Українська делегація послідовно наполягає на необхідності виконання Паризьких домовленостей, зокрема, вчора внесла свою пропозицію про проведення на наступному тижні позачергового засідання ТКГ, в тому числі і щодо питання гуманітарного розмінування», - зазначили в делегації України.

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Як повідомляв Укрінформ, спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі посол Хайді Ґрау після засідання ТКГ 25 листопада заявила, що згідно з даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, нещодавно два мирних жителі були поранені в зоні конфлікту в ході обстрілу, і наполегливо закликала сторони зробити все можливе для дотримання режиму припинення вогню.