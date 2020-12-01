Керівництво ОБСЄ планують обрати під час Ради міністрів

На міністерській раді ОБСЄ 3-4 грудня планується затвердження генерального секретаря та керівників трьох інститутів Організації.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили у секретаріаті ОБСЄ.

"На запрошення Діючого голови ОБСЄ, прем'єр-міністра та міністра з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рами, міністри закордонних справ ОБСЄ зберуться на 27-му Ради міністрів ОБСЄ 3 та 4 грудня 2020 року з метою обговорення основних питань безпеки в регіоні, нинішнього та майбутнього курсу ОБСЄ та призначення вищих посадових осіб ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

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Через спричинені пандемією COVID-19 обмеження, вперше Рада міністрів ОБСЄ проходитиме у режимі відеоконференції.

Участь у головній події головування Албанії в ОБСЄ у 2020 році планують взяти близько 40 глав МЗС країн-учасниць.

Як відомо, Організація з безпеки та співробітництва у Європі вже майже півроку залишається без призначених керівників. Так сталося після того, як 57 держав-учасниць ОБСЄ не змогли досягти консенсусу щодо перепризначення на другий трирічний термін чотирьох топпосадовців, термін повноважень яких закінчився 18 липня. Мова йде про посади генерального секретаря ОБСЄ, директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), верховного комісара з питань національних меншин та представника з питань свободи ЗМІ.

Держави-учасниці ОБСЄ мали подати свої кандидатури на зазначені чотири посади до 18 вересня. Рішення щодо призначень має бути консенсусним.