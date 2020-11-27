Штати очікують, що Міністерська рада ОБСЄ приділить вагому увагу Україні

Сполучені Штати очікують, що Міністерська рада ОБСЄ, яка пройде 3-4 грудня, приділить вагому увагу конфлікту в Україні, який розпочала та підживлює Росія.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На Раді міністрів наступного тижня, першій у повністю віртуальному форматі, ми очікуємо, що буде приділено вагому увагу керованому Росією конфлікту в Україні. Як ми це робили і у попередні роки, ми розглянемо декілька текстів, що відображають факти, зібрані цією сфокусованою на безпеку організацією, які у правовому полі відображають понад шість років конфлікту на Сході України, розпаленого та підживлюваного Кремлем та його маріонетками", - заявив він.

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Американський дипломат вказав на те, що більшість держав-учасниць ОБСЄ "дотримуються поглядів на цей конфлікт, які відрізняють з точки зору лише однієї держави".

"Ми також визнаємо, що такі різні позиції ускладнюють, а то й унеможливлюють досягнення консенсусу щодо цих важливих міністерських текстів. Але це не означає, що ми повинні відмовитися від своїх позицій або ж серйозно відноситися до будь-яких інших формулювань, які не відображають повністю жорстокі реалії цього багаторічного конфлікту, створеного у Москві", - заявив Гілмор.

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Очільник місії США при ОБСЄ також закликав Росії проявити таку ж політичну волю, як це зробила Україну, щодо виконання взятих на себе зобов’язань у Мінському та Нормандському форматах.

Як повідомляв Укрінформ, 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) відбудеться онлайн 3 та 4 грудня 2020 року. Через обмеження, спричинені пандемією COVID-19, вперше Рада міністрів проводитись за допомогою телеконференції.