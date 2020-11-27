Євросоюз закликав Росію відкрити КПВВ на Донбасі

Європейський Союз закликає Росію виконати домовленості у Мінському та Нормандському форматі щодо відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду та виїзду у Золотому та Щасті, як і відкрити наявні КПВВ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Попри домовленість у ТКГ про відкриття контрольних пунктів в'їзду та виїзду у Щасті та Золотому 10 листопада, ці пункти залишаються закритими з непідконтрольного Уряду боку. Тому ми закликаємо Російську Федерацію виконати цю домовленість та висновки Нормандського саміту від грудня минулого року, використавши свій великий вплив на підтримувані нею збройні формування, щоб забезпечити відкриття цих нових пунктів пропуску, а також усіх інших", - зазначається у заяві.

Поруч з цим, в ЄС похвалили Україну за будівництво ще одного сервісного центру на КПВВ у Новотроїцькому, який покликаний "ще більше полегшити життя населення, яке проживає поруч на непідконтрольних уряду територіях".

Як повідомлялося, згідно з домовленостями у нормандському та мінському форматах, 10 листопада мало відбутись одночасне відкриття нових КПВВ у Щасті та Золотому.

Україна в повному обсязі виконала домовленості та відкрила нові та чинні КПВВ зі свого боку. Однак фактичний пропуск громадян здійснюється лише в КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке» через перешкоди з боку збройних формувань РФ.