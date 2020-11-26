Прогресу в розробці проекту плану дій немає - Хайді Грау

Під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в середу не вдалося досягти прогресу при розробці проєкту плану дій відповідно до Мінських угод.

Про це повідомляється в заяві Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ і її Робочих груп в форматі відеоконференцій 25 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

"Через відмінності у поглядах Робочої групи з політичних питань не вдалося досягти прогресу при розробці проєкту плану дій відповідно до Мінських угод. Просування по даному питанню вимагає конструктивності та готовності до компромісів", - заявила спецпредставник ОБСЄ.

У центрі дискусії Робочої групи з безпеки перебували питання дотримання режиму припинення вогню. Крім того, обговорювалося "функціонування заходів щодо посилення режиму припинення вогню і координаційного механізму з реагування на його порушення".

Гуманітарна робоча група обговорювала умови майбутнього функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.

"У дискусіях також були порушені питання пошуку зниклих безвісти, а також взаємного звільнення та обміну осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом. Прогрес в даному питанні напередодні новорічних і різдвяних свят міг би стати важливим гуманітарним кроком", - заявила Грау.

У центрі уваги Економічної робочої групи були питання водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях. Крім того, обговорювалися проблеми екології, а також питання виплати пенсій і надання соціальних та інших послуг громадянам України, які проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада глава делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який в разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО передбачає проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

24 листопада українська делегація в ТКГ повідомила, що представник Росії заявив про підтримку Москвою плану дій щодо врегулювання на Донбасі, запропонованого представниками тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Україна зажадала від Росії, аби та, як член Тристоронньої контактної групи і учасник конфлікту, надала свій документ без посилання на ОРДЛО, які не є членами Тристоронньої контактної групи.