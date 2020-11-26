Прогресу в розробці проекту плану дій немає - Хайді Грау

Прогресу в розробці проекту плану дій немає - Хайді Грау

Укрінформ
Під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в середу не вдалося досягти прогресу при розробці проєкту плану дій відповідно до Мінських угод.

Про це повідомляється в заяві Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ і її Робочих груп в форматі відеоконференцій 25 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

"Через відмінності у поглядах Робочої групи з політичних питань не вдалося досягти прогресу при розробці проєкту плану дій відповідно до Мінських угод. Просування по даному питанню вимагає конструктивності та готовності до компромісів", - заявила спецпредставник ОБСЄ.

Читайте також: Упродовж тижня окупанти 20 разів порушили перемир’я – Україна в ОБСЄ

У центрі дискусії Робочої групи з безпеки перебували питання дотримання режиму припинення вогню. Крім того, обговорювалося "функціонування заходів щодо посилення режиму припинення вогню і координаційного механізму з реагування на його порушення".

Гуманітарна робоча група обговорювала умови майбутнього функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.

"У дискусіях також були порушені питання пошуку зниклих безвісти, а також взаємного звільнення та обміну осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом. Прогрес в даному питанні напередодні новорічних і різдвяних свят міг би стати важливим гуманітарним кроком", - заявила Грау.

Читайте також: Україна в ТКГ: до кінця року треба провести зустріч лідерів «нормандської четвірки»

У центрі уваги Економічної робочої групи були питання водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях. Крім того, обговорювалися проблеми екології, а також питання виплати пенсій і надання соціальних та інших послуг громадянам України, які проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада глава делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який в разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО передбачає проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

24 листопада українська делегація в ТКГ повідомила, що представник Росії заявив про підтримку Москвою плану дій щодо врегулювання на Донбасі, запропонованого представниками тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Читайте також: Підтримавши ОРДЛО, Росія визнала себе стороною конфлікту на Донбасі - Арестович

Україна зажадала від Росії, аби та, як член Тристоронньої контактної групи і учасник конфлікту, надала свій документ без посилання на ОРДЛО, які не є членами Тристоронньої контактної групи.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-