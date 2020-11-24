Підтримавши ОРДЛО, Росія визнала себе стороною конфлікту на Донбасі - Арестович

Те, що представник РФ у Тристоронній контактній групі на сьогоднішньому засіданні підтримав запропонований представниками ОРДЛО "план дій", означає, що Росія фактично себе визнала стороною конфлікту.

Таку думку висловив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Для мене це означає, що Росія фактично себе визнала стороною конфлікту. Не посередником, як вони стверджували шість років, а стороною конфлікту. Це все змінює. Тоді ми починаємо говорити з Росією, а вона перестає удавати, що вона тільки посередник", - заявив Арестович.

На його переконання, переговори мають пожвавитися, тому що 9 грудня минає рік від дня ухвалення паризьких домовленостей, "і постає питання, хто буде винен у їх невиконанні".

"Я думаю, що оскільки у нас є потужна підтримка Німеччини, Франції та, неофіційно, але фактично, нової адміністрації США, то винним може виявитися безпосередньо Володимир Путін. Він і був винен, але буде фіксація офіційна", — заявив радник української делегації.

Раніше українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявила, що представник Російської Федерації в ТКГ Олексій Дмитрієвський на засіданні політичної підгрупи 24 листопада заявив про підтримку "плану дій", запропонованого представниками ОРДЛО. Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні.