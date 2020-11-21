Арестович пояснив, чому вибори на окупованому Донбасі пропонують провести в березні

В українській делегації Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі пояснили, чому у «Плані миру», який пропонує голова ТКГ Леонід Кравчук, вибори пропонують провести уже 31 березня 2021 року.

Про це в ефірі Громадського розповів речник Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович, передає Укрінформ.

Він наголосив, що «План миру» структурно є тим самим планом «а», тобто реалізацією мінських та паризьких домовленостей. Арестович назвав проведення виборів у березні «примушенням Кремля до конкретизації».

«31 березня ми поставили, щоб вони (Росія — ред.) швидко відповідали на питання. Тому що якщо поставити 1 жовтня, або 1 грудня 2021 року, то вони скажуть: «Ну у нас ще є 6 місяців до відповіді». А питання в тому, що 9 грудня спливає рік з моменту торішніх домовленостей на вищому рівні в Парижі в Нормандському форматі. І хтось має опинитися винним», — розповів речник.

На запитання ведучого, що буде, якщо росіяни погодяться провести вибори на окупованому Донбасі 31 березня, Арестович відповів: «Дуже добре. Головною умовою є повна демілітаризація, виведення російських військ, найманців і персоналу».

На уточнення журналіста, чи готові люди на окупованих нині територіях Донбасу до виборчого процесу, речник ТКГ сказав, що потрібно враховувати переселенців, які повернуться з підконтрольних територій туди. За його словами, це від мільйона до 1,5 мільйона людей.

«Вони ж повернуться, принаймні, частина. Демографічний склад зміниться. По-друге, військові злочинці, найманці та ті, хто брав участь у цих справах, вони втечуть. Залишаться, звісно, певні диверсанти, але це проблема наших спецслужб і вони впораються», — впевнений Арестович.

Він також припустив, що якщо вибори таки відбудуться, скоріш за все, на звільнених територіях оберуть представників проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя».

«Але і це велике питання, якщо там провести відповідну виборчу кампанію з українськими партіями, після повної демілітаризації, з українськими ЗМІ, під наглядом ОБСЄ й інших міжнародних організацій. Це не будуть найкращі вибори в історії України, але це буде примирення і початок реінтеграції цих територій», — підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук поінформував, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Фото: Апостроф