Розміщення миротворців РФ на Донбасі не обговорюється - Арестович

Питання введення російських миротворців на Донбас не обговорюється.

Як передає Укрінформ, про це заявив радник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24".

"Я можу запевнити вас офіційно, що в жодному варіанті ніяких російських миротворців там бути не може. Єдине, що може бути – що певний час працюватимуть в рамках СЦКК, наприклад, спільні групи ОБСЄ, українських офіцерів і російських офіцерів, так було з 2014 року, які у якості спостерігачів є продовженням спостережної місії у ТКГ, вважайте", - сказав він.

Арестович зазначив, що це єдиний випадок, коли російські військові можуть бути присутні на Донбасі.

За його словами, інформацію про можливе введення миротворців поширює Росія для того, щоб посіяти паніку серед народу України, який "ще не зовсім вміє протистояти інформаційній агресії та дуже швидко реагує на будь-яку зраду". "Ця "зрада" робиться спеціально, щоб здійснювати тиск на населення. І щоб опозиція тиснула на членів делегації та на Президента України", - додав Арестович.

Як повідомляв Укрінформ, глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук поінформував, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.