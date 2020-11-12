ТКГ і «план Кравчука»: на Банковій назвали теми відеозустрічі «нормандських» радників

На зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» у форматі відеоконференції, запланованій на 13 листопада, обговорюватиметься питання активізації роботи Тристоронньої контактної групи та представлений українською стороною план дій.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в ефірі програми «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОП.

«Після саміту лідерів країн "нормандського формату" у грудні минулого року пройшов певний час, але це не означає, що робота не велася. "Нормандський формат" існує не лише на рівні лідерів – активно комунікують між собою радники президентів. Запланована відеоконференція радників "нормандського формату" відбудеться вже завтра», – зазначив Жовква.

За його словами, на порядку денному цієї відеоконференції – шляхи активізації роботи ТКГ.

Заступник керівника ОП зауважив, що Україна намагається пришвидшити переговорний процес, пропонуючи конструктивні кроки, зокрема план дій, який українська сторона вже представила на робочій групі ТКГ з політичних питань.

«Нам необхідно активізувати процес і в ТКГ, і спонукати Росію виконати ті зобов’язання та домовленості, які вона брала на себе», - підкреслив Жовква.

Він додав, що Президент Володимир Зеленський постійно спілкується з лідерами "нормандського формату".

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада Президент Володимир Зеленський анонсував, що відеозустріч радників лідерів "нормандської четвірки" має відбутися 13 листопада.