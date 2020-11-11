Україна заявила в ТКГ, що «нормандський саміт» важливо провести до кінця року

Українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі вважає дуже важливим проведення зустрічі лідерів країн «нормандського формату» до кінця 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці українська делегація в ТКГ за результатами засідання 11 листопада.

«Українська делегація вважає дуже важливим провести до кінця поточного року нову зустріч на вищому рівні у нормандському форматі, яка б стала потужним імпульсом для підведення підсумків проведеної за рік роботи та окреслення політико-дипломатичних шляхів щодо подальшого їх виконання», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, востаннє лідери країн «нормандської четвірки» - України, Німеччини, Франції, Росії - проводили переговори 9 грудня 2019 року в Парижі.

6 листопада Президент Володимир Зеленський заявив, що 13 листопада має відбутися відеозустріч радників лідерів «нормандської четвірки».