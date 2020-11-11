У Берліні не знають дати наступного «нормандського» саміту

Дата наступної зустрічі у «нормандському форматі» на вищому рівні не визначена.

Про це заявила речниця федерального уряду Німеччина Ульріке Деммер у відповідь на запитання Укрінформу.

«Що стосується дати зустрічі лідерів «Норманді», то я не можу нічого сказати», - зазначила речниця.

Деммер відмовилася надати будь-яку інформацію про те, чи обговорювали під час телефонної розмови канцлер ФРН Ангели Меркель і новообраний президент США Джо Байден українську тематику з огляду на роль ФРН в процесі врегулювання.

Тема України, зазначила представниця німецького уряду, обговорювалися під час телефонної розмови Меркель з українським лідером Володимиром Зеленським, яка відбулася того ж дня, 10 листопада.

Як повідомлялося, Байден обговорив тему України з президентом Франції Еманюелем Макроном і прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном.