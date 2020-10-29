Україні варто ініціювати частковий перегляд Мінських угод — експерт

Аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна вважає, що найближчим часом навряд чи відбудуться серйозні зрушення щодо врегулювання ситуації на Донбасі, тож Україні варто було б у цей період ініціювати перегляд частини Мінських домовленостей.

Таку думку вона висловила 29 жовтня на пресконференції в Укрінформі.

"У порівнянні з 2014-2016 роками рівень вогню на фронті зменшився, і, відповідно, на цьому фоні ми спостерігаємо відповідні реакції на дипломатичному фронті та зміну у ставленні населення до тих кульбітів, які росіяни намагалися ... зробити цього року в мінській ТКГ чи в "нормандському" форматі. З моєї точки зору, більш імовірний сценарій, до якого нам треба готуватися, – це, навпаки, відсутність серйозних зсувів. Тобто не відкрита війна, не відкрита ескалація, не повернення до ескалації рівня 2014-2015 років, а вихід на достатньо рівну, якщо можна так сказати, “заморожену” ситуацію", – зазначила Золкіна.

Вона нагадала, що у 2016-2019 роках було своєрідне “затишшя” і на дипломатичному фронті.

Водночас, вважає експерт, у період цього «дипломатичного затишшя» Україна може ввійти з вигідними для себе умовами, зокрема з офіційною пропозицією переглянути частину Мінських домовленостей. На її думку, варто «вийти з ініціативою та апдейтнути хоча б кілька пунктів, зокрема по змінах до Конституції та по кордону».

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Як повідомлялося, раніше глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Мінські угоди не можуть бути виконані, і вихід з цієї ситуації варто шукати через "нормандський" формат.

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявляв, що Мінські угоди "точно підлягають модернізації".