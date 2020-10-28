Речником української делегації в ТКГ став військовий експерт Арестович

Як передає Укрінформ, про це Арестович повідомив у Фейсбуці.

"Маю нагоду повідомити, що рішенням Глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л.Кравчука (президента України у 1991-94 рр.), мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України", - написав Олексій Арестович.

Він запросив зацікавлених осіб, насамперед журналістів, звертатися до нього за коментарями щодо питань, пов’язаних з роботою делегації. При цьому Арестович додав, що засоби та форми більш тісної співпраці буде встановлено трохи пізніше.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у середу, 28 жовтня, дипломат Маркіян Лубківський заявив, що відмовився обійняти посаду речника української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

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За словами Лубківського, відповідна пропозиція надійшла йому від Офісу Президента та глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука.

15 вересня віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначав, що завданням речника буде “фокусувати всі сигнали від імені української делегації”.

Лубківський очолював пресслужбу МЗС, був послом України в Хорватії, послом у Боснії та Герцеговині. Також обіймав посаду директора турніру УЄФА Євро-2012 в Україні.