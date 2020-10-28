Лубківський відмовився від посади речника української делегації в ТКГ

Дипломат Маркіян Лубківський відмовився обійняти посаду речника української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

«Я не прийняв запрошення долучитися до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі в якості речника», – зазначив Лубківський.

Він подякував главі української делегації в ТКГ Леоніду Кравчуку та Президенту Володимиру Зеленському за їхню пропозицію, однак зауважив, що в ході консультацій і, зокрема, відрядження до Республіки Хорватія у складі урядової делегації на чолі з віцепрем’єр-міністром Олексієм Резніковим «дещо інакше побачив свою можливу роль, що більше знаходиться в безпековій і дипломатичній площинах на основі, серед іншого, і балканського досвіду».

«Я готовий ... ділитися своїми напрацюваннями на користь України і українського народу», – додав дипломат.

Лубківський зазначив що після одужання від COVID-19 планує завершити консультації з Резніковим щодо формату «потенційного залучення до справи реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка є невід'ємною складовою повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України».

Як повідомляв Укрінформ, напередодні член фракції партії «Слуга народу» Олександр Качура повідомив журналістам, що кандидатура Лубківського є однією з ключових, які розглядаються на посаду речника української делегації в ТКГ.

За словами самого Лубківського, відповідна пропозиція надійшла йому від Офісу Президента та глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука.

15 вересня віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що завданням речника буде “фокусувати всі сигнали від імені української делегації”.

1 жовтня Лубківський повідомив, що планує за кілька днів остаточно визначитися з пропозицією обійняти посаду речника української делегації в ТКГ.

Лубківський очолював пресслужбу МЗС, був послом України в Хорватії, послом у Боснії та Герцеговині. Також обіймав посаду директора турніру УЄФА Євро-2012 в Україні.