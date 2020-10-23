Україна в ОБСЄ розповіла, як окупанти провокують військових ЗСУ

Російські окупаційні сили на Донбасі активізували провокаційні заходи, націлені на обвинувачення ЗС України у порушенні режиму тиші.

Як передає Укрінформ, про провокаційні тактики, які застосовує російська сторона на Донбасі, українською місією при ОБСЄ було поінформовано держави-учасниці під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

Як приклад однієї з нещодавніх провокацій з боку російських окупаційних військ українська сторона навела інцидент з обстрілом біля Зайцевого, що відбувся 13 жовтня – за день до засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Так, уночі близько 01.00 відбувся мінометний обстріл (загалом 6 пострілів) спостережного посту підрозділу ЗСУ в районі н.п. Зайцево. Вранці українськими військовими під час огляду позицій було виявлено шість 82-мм мін, що не розірвалися. Одна з них знаходилась безпосередньо на території спостережного посту, решта п’ять – на відстані приблизно 50-100 м від неї на схід, у важкодоступному місці.

"Відповідно до наявної у нас інформації, перед обстрілом було чутно звук роботи двигуна вантажного автомобіля, який під’їжджає до позицій російських окупаційних військ. Після закінчення обстрілу автомобіль поїхав у зворотному напрямку. Вочевидь, міномет для обстрілу було привезено на автомобілі та після обстрілу тим же автомобілем було забрано з позицій", - поінформував присутніх іноземних дипломатів заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

У виступі українська делегація в ОБСЄ також звернула увагу держав-учасниць на те, що, починаючи з вересня 2020 року, з боку збройних формувань РФ спостерігається активне використання механізму припинення вогню у власних цілях та введення в оману СММ ОБСЄ, яка залучається у таких випадках як посередник.

Прикладом застосування такої провокаційної тактики українська делегація в ОБСЄ навела ситуацію від 12 жовтня, коли російська сторона звинуватила ЗСУ у мінометному обстрілі цивільних працівників, які виконували ремонтно-відновлювальні роботи на контактній мережі залізничного перегону н.п.Донецьк – ст.Донецьк-Північний – н.п.Ясинувата.

За словами Лоссовського, українською стороною ще 16 вересня були надані гарантії безпеки на проведення вказаних ремонтно-відновлювальних робіт, і їх порушення з боку ЗСУ виключається, оскільки "жодної загрози життю українським військовим зазначені роботи не створювали, і ситуація контролювалася представниками спостережних груп СЦКК". Однак 12 жовтня о 12.12 російські збройні формування здійснили запит до СММ ОБСЄ на впровадження режиму тиші у зв’язку з нібито обстрілом депо, розміщеного на тимчасово окупованій території, трьома мінами з боку Авдіївки.

"Українська сторона використала усі наявні засоби та здійснила негайну перевірку факту заявленого обстрілу. Було встановлено, що підрозділ ЗСУ на передовій позиції дійсно зафіксував звук від вибухів у вказаному районі, які, втім, були оцінені як результат підривів інженерних боєприпасів на тимчасово окупованій території", - заявив заступник очільника місії України при ОБСЄ.

Ще одна тактика звинувачення ЗС України у порушенні перемир’я з боку окупантів передбачає реальний обстріл власних позицій та позицій ЗСУ у нічний час. Після цього з боку російських окупаційних сил робиться знову запит на тишу, а у підконтрольному інформаційному просторі поширюються звинувачення українських військових у порушенні режиму припинення вогню.

Приклад такої провокації на основі висновків з аналізу даних щоденного звіту СММ ОБСЄ також було наведено українською делегацією під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу.

Так, у Таблиці порушень режиму припинення вогню, яка міститься у звіті Місії від 16 жовтня 2020 року №247/2020, було зазначено повний перелік порушень, зафіксованих за попередній звітний період камерами СММ ОБСЄ, які розташовані у н.п.Авдіївці (17 км на північ від Донецька) та на Донецькій фільтрувальній станції (15 км на північ від Донецька). На підставі даних Таблиці було з’ясовано, що район вогневих позицій, з яких вівся вогонь (12 пострілів) ввечері 14 жовтня (починаючи з 23.31) та вночі 15 жовтня (до 01.57), знаходився на тимчасово окупованій території – на відстані від 500 до 1000 м на південь від камери на Донецькій фільтрувальній станції, встановленій на не підконтрольній уряду України території.

Було визначено, що район, де зафіксовані 19 розривів снарядів, також знаходиться на окупованій території та обладнаний системою інженерних укріплень російських окупаційних сил. Окремі два розриви снарядів, які були зафіксовані камерами СММ, відбулися на місцевості, яку займають передові підрозділи ЗС України. Причому камери не фіксували спалахи дульного полум’я (постріли) на території українських підрозділів, що свідчить, що вогонь з їх сторони не відкривався.

"Привертає до себе увагу і той факт, що російські окупаційні війська саме в цей час (00.10) звернулися до СММ ОБСЄ з ініціативою щодо введення режиму “тиша”, звинувачуючи ЗС України у обстрілі їх позицій з мінометів 82 мм калібру", - зазначив під час презентації російської провокації Ігор Лоссовський.

Більш детальніше читайте в матеріалі "Хто порушує перемир’я? Факти свідчать" на сайті Укрінформу.