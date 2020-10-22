Росія майже три місяці блокує роботу ТКГ – Україна в ОБСЄ

Росія вже майже три місяці блокує конструктивну роботу в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), вимагаючи від України імплементації політичних положень Мінських домовленостей, і не виконавши, при цьому, передбачених Мінськом безпекових зобов’язань.

На цьому наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 22 жовтня, у віденському Гофбурзі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми щотижня слухаємо в цій залі заяви делегації РФ, у яких російська сторона намагається звинуватити Україну у, нібито, невиконанні політичних положень Мінських домовленостей. Однак насправді саме російська сторона продовжує блокувати роботу політичної робочої групи ТКГ вже майже три місяці, перешкоджаючи будь-якому обговоренню практичних питань, що входять до її порядку денного, та заважаючи виконанню відповідних положень Загальних узгоджених висновків нормандського саміту у Парижі 2019 року", - заявив Цимбалюк.

Очільник місії України при ОБСЄ вказав, що усі три основні мінські документи (Мінський протокол, Мінський меморандум та Комплекс заходів) "починають з низки конкретних положень у сфері безпеки, які необхідно виконати, щоб просуватися далі".

Зокрема, він нагадав, що одним з таких положень є негайне та всеохоплююче припинення вогню. І хоча тут СММ ОБСЄ звітує про відносно спокійну обстановку на лінії зіткнення, український дипломат вказав на те, що російські збройні формування практично щодня вдаються до збройних провокацій, але також і до цілеспрямованих обстрілів позицій ЗСУ. Один з останніх випадків цілеспрямованого обстрілу українських військових - 20 жовтня біля н.п. Нижньотепле на Луганщині, коли бойове поранення отримав український військовослужбовець.

Іншим важливим безпековим положенням у Мінських домовленостях є дотримання лінії розмежування від 19 вересня 2014 року, коли було підписано Мінський меморандум. "Як виявилося, Росія ніколи не збиралася його поважати. Можна запитати жителів міста Дебальцево, які з лютого 2015 року проживають під російською окупацією, про те, як це положення було реалізовано російською стороною", - зазначив Цимбалюк.

"По-третє, відведення всього важкого озброєння. За останні два тижні СММ повідомила про виявлення 95 одиниць озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення, 89 з яких – на окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей України", - вказав український дипломат на інший безпековий пункт, який грубо порушується російською стороною

Так само з вини Росії не працює на повну силу і положення про ефективний моніторинг та перевірку режиму припинення вогню з боку ОБСЄ. "Зі звітів СММ ми всі знаємо, з якими обмеженнями та перешкодами стикається СММ щодня в окупованих Росією частинах Донбасу, особливо в прилеглих до державного кордону районах", - заявив Цимбалюк.

Він зазначив, що з огляду на вищенаведені факти впертість, з якою російська сторона вимагає від України імплементацію політичної частини Мінських домовленостей, викликає здивування. "Було б краще спрямувати цей величезний запал на виконання власних зобов'язань Росії, які вона взяла на себе шляхом підписання всіх Мінських домовленостей з Україною та ОБСЄ, як посередником між Росією та Україною", - наголосив український посол.

Він у черговий раз виступив із закликом до російської сторони розблокувати конструктивну роботу ТКГ та її робочих груп.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Цимбалюк заявив, що російська делегація в Тристоронній контактній групі продовжує шантажувати Україну та намагається змусити піти на свої умови, гальмує практичну роботу ТКГ безліччю процедурних питань.