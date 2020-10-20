Резніков: Не варто чекати дива від «Мінська»

«Мінськ» не є майданчиком, на якому можна досягти миру, і не потрібно чекати від нього дива.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в інтерв'ю zn.ua, передає Укрінформ.

«Всі чекають на диво. Але хочу повторити: не потрібно чекати дива від «Мінська». Він не є майданчиком, на якому можна досягти миру. У нас чомусь завищують очікування від цих консультацій. Але це банальний логістичний майданчик, місце, де відбуваються консультації, спрямовані на досягнення певних завдань, окреслених лідерами і політрадниками країн «нормандської четвірки» - гуманітарного, економічного характеру, припинення вогню і пов'язаних з цим питань», - сказав Резніков.

Він нагадав, що цей майданчик був створений з ініціативи лідерів «нормандської четвірки» для вирішення подібних завдань.

«Але у нас, завдяки, в тому числі активності представників української делегації, ці очікування були завищені з 2014 року. Спочатку від того, що особливо діяльність ТКГ не оприлюднювали, і кожне повідомлення на тему консультацій було сенсацією. Потім, коли почали змінювати формат, стали більш відкритими, найсмішніше, що це пішло на шкоду самим членам делегації, тепер їх критикують більше й очікування ще вищі», - повідомив віцепрем'єр.

За його словами, «ми сьогодні перебуваємо в Мінській угоді, термін якої сплив, - вона закінчилася 31 грудня 2015 року; але іншого майданчика на сьогодні не існує».

«Про це не ми собі говоримо, і не росіяни нам про це говорять, нам про це говорять наші стратегічні партнери: ми вам поки що допомагаємо на цьому майданчику, але, якщо народиться щось нове, давайте це обговорювати. Це все питання консультацій і спілкування. І ми це обговорюємо... Але якщо мінські угоди більше не працюють, то давайте підпишемо інші, наприклад, Стокгольмські. Чому ні? Швеція головуватиме з 1 січня в ОБСЄ. Це питання політичної волі лідерів європейських країн, і не тільки європейських», - поінформував Резніков.

Він також нагадав, що раніше Україна ввела до складу делегації представників Донецької і Луганської областей, демонополізувавши тим самим присутність там представників окупаційних режимів, які з 2014 року туди були інтегровані.

«Весь цивілізований світ прекрасно розуміє, хто є агресором, і яку роль виконують громадяни РФ, які називають себе представниками окупованих Донецька і Луганська. І не треба розповідати ні президенту Макрону, ні канцлеру Меркель, ні прем'єру Великої Британії і президенту Польщі, хто там насправді ляльковод», - уточнив він.

За словами Рєзнікова, єдині, хто продовжує грати в гру «а ми тут взагалі-то посередники», - представники РФ.

«На що їм завжди чемно й коректно кажуть: на посередництво потрібна згода обох конфліктуючих сторін, і оскільки ми з вами ж і конфліктуємо, то ми згоди на ваше посередництво в нашому з вами ж конфлікті не давали. Ми дали згоду на посередництво ОБСЄ. І тому цей майданчик зветься Тристороння контактна група. Але у них свій наратив, вони борються за зняття санкцій. І наше з вами завдання максимально доносити до світової спільноти правдиву інформацію», - уточнив Резніков.

Як повідомлялося, журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш увійшли до складу української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.