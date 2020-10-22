Окупанти за 2 тижні здійснили 46 обстрілів – Україна в ОБСЄ

Окупанти за 2 тижні здійснили 46 обстрілів – Україна в ОБСЄ

Укрінформ
З 5 по 18 жовтня російські окупаційні сили на Донбасі здійснили 46 порушень режиму припинення вогню.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні у середу 21 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

"У період з 5 по 18 жовтня збройні формування Російської Федерації продовжували здійснювати збройні провокації та інші порушення домовленості ТКГ, досягнутої 22 липня. Було зафіксовано 46 випадків порушення режиму припинення вогню з їхнього боку", - заявив він.

За словами дипломата, окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗС України з використанням різних типів гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, 8 жовтня поблизу Опитного ними було здійснено дистанційне мінування території мінами ПОМ-2 з використанням РПГ.

Крім того, Лоссовський вказав на те, що біля Пищевика, Водяного та Широкиного російські збройні формування застосовували БПЛА для перетину лінії зіткнення, що також заборонено Мінськими домовленостями.

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"РФ продовжувала незаконно здійснювати постачання своїм окупаційним військам на Донбасі зброю, боєприпаси та живу силу, порушуючи територіальну цілісність і суверенітет України. Ці незаконні поставки з Росії здійснювались через непідконтрольний Уряду українсько-російський кордон на тимчасово окупованих територіях Донбасу, де немає пунктів перетину кордону", - додав він.

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