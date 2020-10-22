Окупанти за 2 тижні здійснили 46 обстрілів – Україна в ОБСЄ

З 5 по 18 жовтня російські окупаційні сили на Донбасі здійснили 46 порушень режиму припинення вогню.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні у середу 21 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

"У період з 5 по 18 жовтня збройні формування Російської Федерації продовжували здійснювати збройні провокації та інші порушення домовленості ТКГ, досягнутої 22 липня. Було зафіксовано 46 випадків порушення режиму припинення вогню з їхнього боку", - заявив він.

За словами дипломата, окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗС України з використанням різних типів гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, 8 жовтня поблизу Опитного ними було здійснено дистанційне мінування території мінами ПОМ-2 з використанням РПГ.

Крім того, Лоссовський вказав на те, що біля Пищевика, Водяного та Широкиного російські збройні формування застосовували БПЛА для перетину лінії зіткнення, що також заборонено Мінськими домовленостями.

"РФ продовжувала незаконно здійснювати постачання своїм окупаційним військам на Донбасі зброю, боєприпаси та живу силу, порушуючи територіальну цілісність і суверенітет України. Ці незаконні поставки з Росії здійснювались через непідконтрольний Уряду українсько-російський кордон на тимчасово окупованих територіях Донбасу, де немає пунктів перетину кордону", - додав він.