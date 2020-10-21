Окупанти зривали «тишу» біля Авдіївки та Лебединського

Російські окупаційні війська станом на 17.00 21 жовтня тричі порушили домовленості, досягнуті у Мінську 22 липня, та відкривали вогонь поблизу Авдіївки та Лебединського.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбук.

«Від початку поточної доби, 21 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів російсько-окупаційні війська тричі порушили досягнуті домовленості. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Лебединського. Ще один факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу Авдіївки, де противник відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета. Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ворожий вогонь не становив загрози для українських військових, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Окрім того, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу «Орлан» уздовж лінії розмежування неподалік населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка.

«Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника. Це унеможливило його подальше застосування», - наголосили в штабі.

Крім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 13 гектарів території та передано на знищення 64 вибухонебезпечних предмети.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи на 10 об’єктах.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 20 жовтня, збройні формування РФ шість разів порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Один військовий ЗСУ травмований.