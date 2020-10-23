Окупанти за добу п’ять разів порушили «тишу», під Новолуганським – з гранатомета

Російські окупаційні війська Минулої доби, 22 жовтня, п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Наразі втрат та поранених серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

«Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населеного пункту Артема та двічі – неподалік Шумів. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Новолуганського, задіявши на цій ділянці автоматичний станковий гранатомет», - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї. У вечірній час доби поблизу населеного пункту Широкине зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу «квадрокоптер». Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було подавлено.

Від початку поточної доби, 23 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.