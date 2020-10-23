Окупанти за добу п’ять разів порушили «тишу», під Новолуганським – з гранатомета
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.
«Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населеного пункту Артема та двічі – неподалік Шумів. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Новолуганського, задіявши на цій ділянці автоматичний станковий гранатомет», - йдеться в повідомленні.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї. У вечірній час доби поблизу населеного пункту Широкине зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу «квадрокоптер». Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було подавлено.
Від початку поточної доби, 23 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.