Окупанти чотири рази зривали «тишу» біля Новолуганського, Шумів і Артема

Російські окупаційні війська станом на 17.30 22 жовтня чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Наразі втрат та поранених серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

«Від початку поточної доби, 22 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Артема. Окрім того, ворожі постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу Новолуганського, двічі ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї у районі населеного пункту Шуми», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Крім того, в штабі повідомили, що у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували 14 гектарів території та передали на знищення 86 вибухонебезпечних предметів. Крім того, тривають роботи з відновлення 10 пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.