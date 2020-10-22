Окупанти чотири рази зривали «тишу» біля Новолуганського, Шумів і Артема
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.
«Від початку поточної доби, 22 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Артема. Окрім того, ворожі постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу Новолуганського, двічі ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї у районі населеного пункту Шуми», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.
Крім того, в штабі повідомили, що у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували 14 гектарів території та передали на знищення 86 вибухонебезпечних предметів. Крім того, тривають роботи з відновлення 10 пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.