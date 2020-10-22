Вільна економічна зона не стосується окупованої частини Донбасу – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що можливість запровадження вільної економічної зони не стосується тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це він сказав в інтерв'ю “Осінь-2020”: перемоги та виклики” чотирьом українським телеканалам, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Запровадити вільну економічну зону на окупованій території зараз неможливо. Ніхто не буде це робити. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація, ми будемо контролювати кордон, це буде повністю наша територія, коли там будуть виведені всі війська», – сказав Зеленський.

Водночас зауважив він, запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.

«У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші, які зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони будуть бачити, що жити у вільній Україні краще», – зазначив глава держави.

Президент зауважив, що вже сьогодні на Донбасі реалізують важливі інфраструктурні проєкти.

За словами Зеленського, головне питання, яке турбує потенційних інвесторів, стосується ситуації з безпекою на Донбасі.

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«Режим «тиші» працює. І там сьогодні вже велика територія безпечна», – сказав він.

Глава держави нагадав, що ідея створення вільної економічної зони на Донбасі обговорювалася з інвесторами під час бізнес-форуму в Маріуполі торік. За його словами, бізнесу необхідно дати сигнал – інвестиції в Україну, зокрема в Донецьку та Луганську області, є безпечними.

Він також додав, що багато областей України, які теж потребують інвестицій, є мирними та безпечними. Саме це він прагне продемонструвати, запрошуючи іноземних лідерів відвідати разом з ним той чи інший регіон нашої країни.

«Я хочу їм показати, яка різна Україна – в Одесі, Вінниці, Західній Україні й особливо – на Донбасі. Мені дуже потрібно, щоб вони побачили, що є велика безпечна територія», – зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, а також відповісти на «п'ять важливих питань». Одне з питань стосуватиметься вільної економічної зони на Донбасі.

В ОП заявляли, зокрема, що ідея про вільну економічну зону для Донецької і Луганської областей у разі підтримки українцями спочатку стосуватиметься підконтрольної Україні території та може сприяти реінтеграції тимчасово окупованих районів.