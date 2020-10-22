Зеленський — про всеукраїнське опитування: Хочу відчути народ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проводячи загальнонаціональне опитування в день проведення місцевих виборів – 25 жовтня, він хоче «відчути народ».

Як передає Укрінформ, про це сказав глава держави під час інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам, інформує Офіс Президента.

«Мене дуже цікавить і для мене важлива думка людей. Тому що народовладдя – це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Готовий до другого читання проєкт закону про референдум. Тому такі питання для мене дуже важливі особисто. Я хочу відчути народ», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що це опитування не матиме жодних юридичних наслідків, але думка громадян дасть йому як Президенту України додатковий аргумент ініціювати відповідні зміни до законодавства.

«Я зрозумію відповідь народу й буду говорити з депутатами та пропонувати такі позиції», – сказав глава держави.

Також президент звернув увагу, що таке опитування, на відміну від соціологічного, дасть можливість дізнатися думку якомога більшої кількості населення.

«Що таке соціологічне опитування? Це – вибірка… Президент робить серйозний екзит-пол. Я хочу отримати результати, відповіді від мільйонів людей, а вибірка – це дві тисячі людей», – зазначив Зеленський.

Президент навів приклад, що ствердна відповідь більшості українців на запитання про легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важкохворих може стати головним аргументом для народних депутатів проголосувати за відповідні зміни до законодавства, інформує Офіс глави держави.

«Електорально вони побачать, що люди це підтримують. Тоді я як Президент, маючи вже соціологію, нічого не буду боятися, подам цей законопроєкт і буду знати, що в мене є підтримка і Ради, і народу», – заявив Зеленський.

Щодо наступних дій української влади у разі схвалення громадянами можливості використання положень Будапештського меморандуму для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України Зеленський зазначив, що поки не може розкривати подробиць.

«Я сьогодні займаюся тим, щоб повністю відродити державу Україна – самостійну, обороноздатну. Тому в нас невипадково з’являються військово-морські бази. Невипадково я підписую стратегічні договори, яких не було й близько у держави Україна. Я підписую з Великою Британією, з Туреччиною. Я хочу ще з деякими країнами це зробити», – розповів він.

Водночас Глава держави уточнив, що не йдеться про можливість відновлення ядерного потенціалу України.

«Ми говоримо про те, що всі повинні виконувати свої домовленості. В іншому разі ми з вами будемо не «за столом», як кажуть у європейських країнах, а будемо постійно людьми, які просять дати ще кредит, дати катер, дати ще бронежилет, дати ще маски, коли в нас COVID-19», – зазначив Зеленський.

Як зазначається, Президент України запевнив, що на проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня не виділятимуть коштів із державного бюджету.

«Не за кошти держави й не за кошти олігархічних структур. Ви все побачите. Відповідь завжди є чи офіційною, чи в декларації Президента України», – сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Пізніше в Офісі Президента уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

Першим питанням опитування оголошено: «Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?». Друге – «Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?». Третє – «Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?». Четверте – «Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?». П'яте – «Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?».

Напередодні заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі «Громадського радіо» поінформувала про те, що ініційоване Президентом опитування проведе громадська організація спільно з соціологами, а оплатять – меценати.

Фото: ОП