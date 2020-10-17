Арахамія - про опитування у день виборів: Не бачу жодної політичної агітації

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що не бачить політичної агітації в проведенні у день виборів опитування, запропонованого Президентом України.

Про це Арахамія сказав у ефірі програми “Свободи слова Савіка Шустера”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я особисто в самому факті проведення опитування від Президента України не бачу жодної політичної агітації. Президент України - наш спільний керівник країни, якого обрала країна, і тому тут нема ніякої агітації", - зазначив Арахамія.

Він також наголосив, що партія "Слуга народу" не фінансує опитування і не є організатором чи суб'єктом.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Пізніше в ОП уточнили, що йдеться про загальнонаціональне опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

На обговорення Президент запропонував винести такі питання: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”; “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”; "Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?"; "Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?"; "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?".