Всеукраїнське опитування може стати останнім дзвінком для правоохоронців - Кравчук

Реакція українців на запропоноване Зеленським запитання про довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах може бути останнім дзвінком для правоохоронної системи.

Таку думку висловив перший Президент України Леонід Кравчук в ефірі програми “Свободи слова Савіка Шустера”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"І так зрозуміло, що люди не хочуть корупції, вони хочуть, щоб велася боротьба з корупцією. Я думаю, що це запитання буде ще й, можливо, останнім дзвіночком для правоохоронної системи. Якщо народ скаже, що корупціонери мають відповідати, і після цього наша правоохоронна система не зможе виконати волю народу, тоді це буде означати - треба міняти всю систему. Це буде сигнал для Президента”, - сказав Кравчук.

Він також висловив переконання, що Зеленський не порушує законодавство України, оголосивши опитування.

"Відповідно до законів, відповідно до Конституції України, Президенту не заборонено проводити опитування людей з гострих питань життя суспільства, щоб вибудовувати перспективу політичного життя країни на майбутнє", - зауважив політик.

Перший Президент додав, що можна вести дискусію стосовно того, які питання запропонував Зеленський для опитування, але це його право – обрати саме їх.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Пізніше в ОП уточнили, що йдеться про загальнонаціональне опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

Громадянська мережа ОПОРА заявила: якщо опитування громадян у день місцевих виборців, яке анонсував Президент, буде проведене на виборчій дільниці, воно не матиме законних підстав, а якщо пройде надворі - то не отримає юридичних наслідків.

Голова ВР Дмитро Разумков поінформував, що в бюджеті для цього не передбачено коштів, а згідно із законодавством подібні опитування, як і екзитполи, можуть відбуватися лише за межами виборчих дільниць.

На обговорення Президент запропонував винести такі питання: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”; “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”; "Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?"; "Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?"; "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?".