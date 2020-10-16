Думка народу про «300 депутатів» потрібна Президенту як аргумент для політиків - ОП

Президент Володимир Зеленський не може виконати свою передвиборчу обіцянку щодо зменшення кількості народних депутатів силами виключно фракції партії "Слуга народу", тож він хоче знати думку народу з цього приводу як аргумент для політиків.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі Офісу Президента щодо зменшення кількості народних депутатів України.

В ОП нагадали, що Зеленський ще в серпні 2019 року на виконання своєї передвиборчої програми ініціював законопроєкт про внесення змін до Конституції, яким пропонується зменшити кількість народних депутатів до 300. Цей законопроєкт уже був попередньо схвалений Верховною Радою та проаналізований Конституційним судом, який дійшов висновку про те, що ініціатива глави держави відповідає вимогам Основного закону.

"Для реалізації цієї ініціативи потрібне фінальне голосування парламенту з результатом не менше 300 голосів "за". Це неможливо реалізувати силами виключно фракції партії "Слуга народу", яка підтримує курс Володимира Зеленського. Саме тому Президент запропонував народу сказати своє слово та остаточно переконати політиків, що не варто чіплятися за більшу кількість мандатів у Верховній Раді. Третє питання у загальнонаціональному опитуванні 25 жовтня 2020 року, як уже відомо, буде таким: "Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?" Якщо люди скажуть "так", жоден політик – скільки б у нього не було фінансового, медійного або партійного впливу – не зможе заперечити волю народу", - зазначили в ОП.

В президентському Офісі вважають, що мотивація необхідності ухвалення колегіального рішення про зменшення кількості депутатів цілком очевидна, оскільки в Україні відбулася глибока реформа децентралізації, і на місця були передані більші повноваження і фінансові можливості для їхньої реалізації. Відповідно, після зміни балансу між центральною та місцевою владою виникла потреба і в більшій концентрації фаховості на рівні національного парламенту.

"Звична для нас кількість народних депутатів є завеликою та породжує спокусу для численних гравців з об’ємним лобістським ресурсом дарувати місця у списках своїх партій як винагороду за багатолітнє попутництво. Вважаємо, що депутатський мандат не може бути винагородою. Зменшення кількості народних обранців може позитивно позначитися на якості представництва інтересів виборців. Зросте конкуренція за депутатський мандат. Парламент стане ще професійнішим, що конче необхідно державі сьогодні. А 300 народних обранців є абсолютно виправданою кількістю депутатів з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою країни", - переконані в ОП.

В Офісі Президента ще раз наголосили, що ініційоване Президентом загальнонаціональне опитування не є референдумом, а отже, не матиме прямих юридичних наслідків.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, в якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Пізніше в ОП уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що, якщо опитування громадян у день місцевих виборців, яке анонсував Президент, буде проведене на виборчій дільниці, воно не матиме законних підстав, а якщо проводитиметься на вулиці, то не отримає юридичних наслідків.

Голова ВР Дмитро Разумков поінформував, що ані в бюджеті, ані в змінах до бюджету не передбачено коштів на проведення такого опитування. Також, за його словами, згідно із законодавством подібні опитування, як і екзитполи, можуть відбуватися лише за межами виборчих дільниць.

Першим питанням опитування оголошено: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”, другим - “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”.

Трьома останніми питаннями опитування є теми щодо скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації медичного канабісу та гарантії Будапештського меморандуму.