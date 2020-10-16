За кілька днів назвуть меценатів, які оплатять опитування Зеленського – депутатка

Прізвища меценатів, які оплатять ініційоване Президентом Володимиром Зеленським опитування 25 жовтня, будуть оприлюдненні за декілька днів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

«За кілька днів це прізвище чи прізвища будуть оприлюднені, – думаю, що всі будуть приємно здивовані. Ці кошти будуть внесені до декларації, це українські кошти і легально зароблені. Найближчим часом всі дізнаються прізвище цього мецената», – зазначила політик.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Пізніше в Офісі Президента уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

Першим питанням опитування оголошено: «Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?». Друге – «Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?». Третє – «Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?». Четверте – «Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?». П'яте – «Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?».

Напередодні заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі «Громадського радіо» поінформувала про те, що ініційоване Президентом опитування проведе громадська організація спільно з соціологами, а оплатять – меценати.