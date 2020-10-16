На Банковій пояснили, чому Зеленський вирішив запитати українців про канабіс

Дискусія щодо питання про легалізацію канабісу з медичною метою без чітко висловленої думки народу може тривати ще багато років, не виходячи на рівень ухвалення рішень.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі Офісу Президента щодо винесення зазначеного запитання на всенародне опитування.

Зазначається, що аргументи прибічників цієї ідеї відомі: коноплі без наркотичного ефекту можуть використовуватися як ефективне та легке знеболювальне, що особливо важливо для людей з онкологічними захворюваннями. Активно використовується група препаратів і при низці інших тяжких станів і захворювань. За попередніми підрахунками, не менше двох мільйонів українців потребують саме таких препаратів. Відомі також аргументи опонентів цієї ідеї, які наголошують на тому, що під виглядом медичних препаратів можуть розповсюджуватися й наркотичні речовини.

"Вважаємо несправедливим залишати вирішення цього питання тільки політикам. Без чітко висловленої думки народу відповідна дискусія може тривати ще багато років, не виходячи на рівень ухвалення рішень. Саме тому Президент Володимир Зеленський запропонував таке четверте питання для загальнонаціонального опитування 25 жовтня 2020 року: «Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?». Підкреслюємо: йдеться тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні та депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, зокрема й після фронту", - зазначили в Офісі Президента.

В президентському Офісі нагадали, що ініційоване главою держави опитування не тотожне референдуму, а голосування не матиме прямих юридичних наслідків.

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Як повідомляв Укрінформ,Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, в якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Пізніше в ОП уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що, якщо опитування громадян у день місцевих виборців, яке анонсував Президент, буде проведене на виборчій дільниці, воно не матиме законних підстав, а якщо проводитиметься на вулиці, то не отримає юридичних наслідків.

Голова ВР Дмитро Разумков поінформував, що ані в бюджеті, ані в змінах до бюджету не передбачено коштів на проведення такого опитування. Також, за його словами, згідно із законодавством подібні опитування, як і екзитполи, можуть відбуватися лише за межами виборчих дільниць.

Першим питанням опитування оголошено: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”, другим - “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”.

Трьома останніми питаннями опитування є теми щодо скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації медичного канабісу та гарантії Будапештського меморандуму.