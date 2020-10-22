Ідея Зеленського про опитування в день виборів подобається 43% українців

До ідеї Президента Володимира Зеленського провести всенародне опитування у день виборів позитивно ставляться 43% українців, 30% – нейтрально і 25% – негативно.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 20-21 жовтня.

Як зазначається, результати опитування зафіксували поступове зростання інтересу до опитування Президента. Так, 70% респондентів знають, що Зеленський оголосив проведення всенародного опитування у день виборів 25 жовтня (35% заявили, що добре знають про це, 35% – щось чули). 29% нічого про це не знають. Відносно вищий рівень обізнаності про президентську ініціативу фіксується серед жителів обласних центрів та Києва, старшого населення, виборців партії «Сила і честь», «Європейської солідарності», партії Шарія та «Свободи».

При цьому 43% опитаних позитивно ставляться до ідеї Президента провести всенародне опитування у день виборів, 30% – нейтрально і 25% – негативно. Відносно гірше ставляться до цієї ідеї жителі Києва та Галичини, старші опитані, виборці партії «Європейська солідарність». Позитивно цю ініціативу сприймають молодші опитані та симпатики партії «Слуга народу».

Законною ініціативу Президента вважають 63% респондентів, 23% – протилежної думки. Лише прихильники «Європейської солідарності» у своїй більшості вважають опитування Президента незаконним. Виборці інших партій у своїй відносній більшості вважають опитування законним.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 4000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing, телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5%.